الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني يفضح خامنئي (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

كشف الشيخ صبحي الطفيلي الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حقيقة ما يقوم به النظام الإيراني في العديد من الدول العربية.

وأضاف الطفيلي أن المرشد الإيراني على خامنئي، هو من يحكم لبنان، والموجودون في لبنان هم مجرد جنود ينفذون، ومن يقول إن القرار لبناني كذاب.

وأوضح الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني أن ما فعلوه في لبنان يفعلونه في العراق واليمن وسوريا.

وأكد أن إيران هي من تنشر العهر والرذيلة والفتن، وخامنئي فرعون الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعا.. وكل ذلك بعلم أمريكا وإسرائيل.