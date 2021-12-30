طريقة فتح قفل آيفون من خلال ساعة أبل رغم ارتداء الكمامة

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في كثير من الأحيان، قد يواجه مستخدمو هواتف آيفون مشاكل في فتح قفل الهاتف مع ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن من خلال ساعة أبل فتح قفل الجوال بكل سهولة حتى مع وجود الكمام.

ونشر السبيعي، طريقة وخطوات فتح قفل الجوال مع وجود الكمام ومن خلال ساعة أبل كما هو موضح أدناه: