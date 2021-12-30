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مشاهد مرعبة  من داخل دولة الاحتلال..  هذا ما يفعله وباء إنفلونزا الطيور

مشاهد مرعبة  من داخل دولة الاحتلال..  هذا ما يفعله وباء إنفلونزا الطيور
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تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر سقوط طيور الكركي موتا، من تأثرها بإنفلونزا الطيور في دولة الاحتلال.

وبحسب ما علقت الإذاعة الألمانية على مقطع الفيديو فإن هذه الطيور لا تتمايل مرحا.. بل تفتك بها إنفلونزا الطيور.

وأضافت أن ما تم تداوله هو  مشاهد قاسية لنفوق الآلاف طيور الكركي المعرضة للانقراض في دولة الاحتلال.

وكانت هيئة البث في دولة الاحتلال، قد أكدت أنه منذ بدء التفشي قبل أسبوع ونصف، نفقت في إحدى المحميات الطبيعية أكثر من خمسة آلاف من طيور الكركي المهاجرة وتم إعدام مئات آلاف الدواجن في المداجن الموبوءة.

وأوضحت أنه لم يبلغ حتى الآن عن انتقال العدوى للإنسان.

ومن المتوقع، أن تصل إلى دولة الاحتلال خلال الأيام المقبلة شحنة تشمل مئة ألف بيضة بسبب النقص المتوقع على خلفية تفشي إنفلونزا الطيور في حظائر الدجاج بالمناطق الشمالية.

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