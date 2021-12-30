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مع انتشار كورونا.. كارثة جديدة تضرب أوروبا

مع انتشار كورونا.. كارثة جديدة تضرب أوروبا
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تواصل – وكالات:

لم تكد أوروبا تستفيق من أزمة تفشي فيروس كورونا، حيث أفاد معهد أبحاث حكومي ألماني بأن أوروبا تشهد حالياً أسوأ تفشٍ لإنفلونزا الطيور على الإطلاق.

وأوضح المعهد الاتحادي لأبحاث صحة الحيوان الألماني، : “أننا نشهد حالياً أسوأ موجة تفشٍ لوباء إنفلونزا الطيور على الإطلاق في ألمانيا وأوروبا، ولفت إلى أنه يتم اكتشاف حالات إصابة جديدة يومياً، ولم تعد الإصابات تقتصر على الطيور البرية”، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وبسحب الباحثين، “لا تلوح نهاية في الأفق – وتتراوح الدول التي تواجه تفشياً لإنفلونزا الطيور ما بين فنلندا وجزر فارو وآيرلندا، وما بين روسيا والبرتغال، كما تم رصد حالات في كندا والهند، وشرق آسيا.

وفي ألمانيا وحدها، تم تسجيل 394 إصابة في طيور برية من بينها بط وإوز وبجع وطيور نورس منذ مطلع تشرين الأول وحتى أمس 29 كانون الأول. وتم اكتشاف الحالات بشكل أساسي في مناطق ساحلية. وأشار معهد أبحاث الحيوان أنه تم تسجيل 46 إصابة في مزارع دواجن بألمانيا.

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