تحول لوحش ثائر.. «سنجاب دموي» يصيب 18 شخصا في هذه الدولة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

نشر سنجاب متوحش الرعب في إحدى البلدات في الشمال البريطاني، بعد إصابته لـ 18 شخصا.

وكانت بلدة في ويلز ببريطانيا قد شهدت غضبًا من وحش ثائر مكسو بالفراء في احتفاليات الميلاد للعام الحالي، وهو ‏سنجاب ذو أسنان حادة وشعر رمادي، هاجم ما لا يقل عن 18 من السكان والحيوانات.‏

وكان السكان في قرية باكلي، الواقعة في شمال ويلز، خائفين من مغادرة منازلهم لعدة أيام خلال موسم الأعياد عندما هاجمهم السنجاب في فناء منازلهم وحدائقهم، وأرسل بعضهم إلى المستشفى.

وقام السكان بنشر العديد من الصور للجروح والكدمات التي سببها السنجاب لهم، واضطرار البعض منهم للذهاب إلى المستشفى للحصول على تطعيم من عضاته.