بعد ضبط الكبتاغون في مرفأ بيروت.. بماذا رد وزير الداخلية الكويتي؟

تواصل- فريق التحرير

عقب ضبط شحنة كبيرة منالكبتاغون في مرفأ بيروت،كانت في طريقها إلى الكويت، تلقىوزير الداخلية اللبنانيبسام مولوي اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت معالي الشيخ أحمد المنصور الصباح.

وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة خصوصا ما يتعلق بالإنجاز الأمني الذي تحقق عبر ضبط شحنة الليمون التي كانت تحوي على كميات من حبوب الكبتاغون والتي كانت متوجهة إلى دولة الكويت، وذلك بالتعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية.

وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي قد أكد أن السلطات اللبنانية جادة في مكافحة تهريب المخدرات وحبوب الكبتاغون وتصدير الشر والجريمة إلى الدول العربية ، خاصة دول الخليج.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن مولوي أن عملية الضبط التي حصلت في مرفأ بيروت هي دليل على جدية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمكافحة التهريب، وهذا واجبنا.

وشدد مولوي أن عملنا متواصل لمكافحة تهريب حبوب الكبتاغون التي تُصدّر إلى الدول الشقيقة التي نحرص على أفضل العلاقات معها.

وتابع قائلا : نحن جادون بكل الإجراءات التي نتخذها لمنع شحنات الأذى والموت والشرّ التي يحاول ضعفاء النفوس تصديرها إلى دول الخليج.