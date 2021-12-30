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غرامة مالية تبلغ 50 ألف ريال وإغلاق للمقر .. التجارة تشهّر بمنشأة عرضت لحوما فاسدة

غرامة مالية تبلغ 50 ألف ريال وإغلاق للمقر .. التجارة تشهّر بمنشأة عرضت لحوما فاسدة
غرامة مالية تبلغ 50 ألف ريال وإغلاق للمقر .. التجارة تشهّر بمنشأة عرضت لحوما فاسدة
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تواصل- واس

شهّرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة المواد الغذائية بمحافظة الأحساء بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها المقيم من جنسية سودانية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ضبط لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية معروضة للبيع.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية تبلغ خمسين ألف ريال، وإغلاق المقر المخالف لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتشدد وزارة التجارة على مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط :https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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