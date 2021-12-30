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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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صحة عسير تكشف حقيقة ما يتم تداوله بشأن ميزانية مستشفى في بارق

صحة عسير تكشف حقيقة ما يتم تداوله بشأن ميزانية مستشفى في بارق
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت صحة عسير، عدم صحة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ميزانية معتمدة لمستشفى في محافظة بارق.

وأوضحت صحة عسير أنه لا يوجد أي ميزانية باسم المستشفى سواء برامج التشغيل الذاتي أو الصيانة أو المشاريع.

وأوضحت أن الخدمات المقدمة بقطاع بارق الصحي تشمل التالي “مركز صحي بارق ويعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يضم 7 أسرة طوارئ ويوجد فيه 11 عيادة استشارية، ومركز صحي ثلوث المنظر ويعمل لفترة 16 ساعة باليوم، وقسم الرعاية الطبية المنزلية والذي يخدم محافظة بارق وجميع مراكزها.. وغيرها من الخدمات.

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