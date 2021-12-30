مشاهد غير متوقعة.. تجمد للسيارات بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة (صور)

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تعرضت مجموعة من السيارات اليابانية الصنع أثناء نقلها إلى روسيا عبر ميناء بحر اليابان للتجمد.

وذكرت صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، أن السيارات اليابانية أصبحت مغطاة بما يصل إلى 6 بوصات من الجليد نتيجة ظروف جوية قاسية.

ونوهت أن درجات الحرارة بلغت فيها -19 درجة مئوية.

وتحظى السيارات اليابانية المستعملة بشعبية في روسيا، حيث يوجد هناك سوق تصدير منتظم عبر بحر اليابان على الرغم من قيادة البلدين على جانبي الطريق.

وخرجت حشود كبيرة من الناس لمشاهدة السيارات وهي تُرفع من السفينة المسجلة في بنما متجمدة.

ويمكن أن تصل درجات الحرارة هناك إلى -12 درجة مئوية في يناير بعد ليلة رأس السنة الجديدة.

يذكر أنه في شهر ديسمبر يكون البحر عاصفا بشكل كبير.

كما تتناثر مياه البحر على متن السفينة وتتحول إلى طبقة جليدية سميكة، ورياح أقوى بكثير من المعتاد.