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انتحار حاخام بدولة الاحتلال بعد ارتكاب فضيحة جنسية

انتحار حاخام بدولة الاحتلال بعد ارتكاب فضيحة جنسية
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تواصل- فريق التحرير

كشف إعلام دولة الاحتلال عن انتحار الحاخام حاييم فيلدر بعد فضيحة حالات اغتصاب وسدومية تورّط بها.

وسدوميّة يعني شذوذ جنسي نسبة إلى قرى سدوم التي كانت تمارسه فأُمطرت حجارةً من السماء.

وحول تفاصيل الواقعة، فقد تم العثور على الحاخام منتحرا الإثنين الماضي، بعد اتهامات توالت ضده بشأن اعتداءات جنسية.

ونقل موقع واللا  التابع بدولة الاحتلال، عن شرطة الاحتلال أنه تم العثور على جثة الحاخام البالغ من العمر 52 عامًا بالقرب من قبر ابنه، بعد أن أبلغ أحد المارة عن إطلاق نار.

وبحسب الموقع، فإن فيلدر كان معروفا في مجتمع الحريديم بوصفه مؤلف كتب للأطفال والشباب، وأنه ألف 80 كتابًا.

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