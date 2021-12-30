«الغذاء والدواء» تحذر: الاستخدام الخاطئ للأدوية بهدف الأغراض التجميلية يسبب مشاكل خطيرة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الخميس، من خطورة الاستخدام الخاطئ للأدوية بهدف الأغراض التجميلية، بسبب خطورة ذلك على الصحة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذا السلوك قد ينعكس سلبًا مما يؤدي إلى ظهور مشاكل تؤثر على البشرة.

وأضافت أن المشاكل قد تتمثل في ظهور مشاكل في الجلد والتأثير على الكبد في حال استخدام الأدوية دون استشارة الطبيب.

وشددت الهيئة على أهمية استشارة الطبيب المختص قبل تناول أي أدوية لتفادي المخاطر الصحية والأعراض الجانبية لهذه الأدوية.