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ضربة جديدة لـ «تسلا».. استدعاء 475 ألف سيارة في هذه الدولة بسبب عيوب فنية

ضربة جديدة لـ «تسلا».. استدعاء 475 ألف سيارة في هذه الدولة بسبب عيوب فنية
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تواصل- فريق التحرير

استدعت شركة تسلا حوالي 475 ألف سيارة في أمريكا، أي ما يعادل عدد السيارات التي سلمتها العام الماضي، بسبب عيوب فنية في الصندوق الخلفي وكاميرا الرؤية الخلفية.

كما تخطط الشركة لاستدعاء جميع سيارات “Model 3” التي تم صنعها بين عامي 2017 و2020 – أي ما يصل إلى 356309 سيارة.

وبحسب ما ذكرته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، فإن حزام الكابل الخاص بالكاميرا الخلفية قد يتضرر من خلال فتح وإغلاق صندوق الأمتعة ومنع عرض الصورة.

وكانت أسهم الشركة قد هبطت بنسبة 1.5% في تعاملات ما قبل السوق، لتصل مكاسبها على مدار العام إلى 54%.

 

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