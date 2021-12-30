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«الأرصاد» تتوقع: استمرار هطول الأمطار وتساقط الثلوج على هذه المناطق حتى الاثنين المقبل

«الأرصاد» تتوقع: استمرار هطول الأمطار وتساقط الثلوج على هذه المناطق حتى الاثنين المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، بدءًا من يوم غد الجمعة، حتى يوم الإثنين القادم.

وتوقع المركز، هطول أمطار متوسطة يوم الجمعة وتزداد يومي السبت والأحد لتصل إلى غزيرة، وتكون رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد على مناطق مكة المكرمة والقنفذة، والليث، وأضم، وميسان، والطائف، ومن ثم تربة، والخرمة، ورنية، والباحة وبلجرشي، والمندق، والحجرة، وقلوة، والمخواة.

وأشار المركز، إلى أن المناطق المتأثرة بهذه الأجواء تشمل أيضًا جازان والقصيم والرياض والشرقية، كما توقع سقوط الثلوج يومي السبت والأحد على مرتفعات منطقة تبوك.

وأكد استمرار فرص هطول الأمطار الخفيفة يوم الإثنين على بعض مناطق المملكة، وسيصاحب ذلك انخفاض ملموس في درجة الحرارة، موضحًا المناطق المتأثرة بهذه الأجواء الماطرة على الرابط المخصص لذلك :هنا.

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