الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مشيداً بالجنود البواسل.. الشيخ «الشثري»: سطّروا بطولات في الدفاع عن الدين والوطن ونصرة المظلوم

مشيداً بالجنود البواسل.. الشيخ «الشثري»: سطّروا بطولات في الدفاع عن الدين والوطن ونصرة المظلوم
0

تواصل – فريق التحرير:

استقبل معالي قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مكتبه بقيادة القوات المشتركة، معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.

وجرى خلال الاستقبال الإشادة بتضحيات رجال القوات المشتركة المرابطين على ثغور المملكة والدور المهم الذي يقع على عاتق أهل العلم والمفكرين في المملكة بفضح الممارسات الحوثية وتفنيد الشبهات والمغالطات الشرعية وخطورة الفكر الحوثي المنحرف.

وأشاد الشيخ الشثري ببطولات الجنود البواسل التي سطروها للدفاع عن الدين والوطن ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإعادة الشرعية لجمهورية اليمن الشقيقة، والمواقف التي تعكس القيم الأصيلة لشهدائنا الأبرار وأبطالنا الأوفياء الذين قدموا أروع الملاحم ووهبوا أرواحهم لتظل راية التوحيد خفاقة في ظل قيادتنا الرشيدة – حفظها الله -.

حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني.

مواد ذات صلة

وزير الداخلية: إشادة خادم الحرمين بجنودنا البواسل أكبر تقدير وحافز وداعم

وزير الداخلية: إشادة خادم الحرمين بجنودنا البواسل أكبر تقدير وحافز وداعم

الشيخ خالد اللحيدان يزور الأبطال المرابطين بالحد الجنوبي 

الشيخ خالد اللحيدان يزور الأبطال المرابطين بالحد الجنوبي 

«الشثري» يوضح بعض الأخطاء التي يقع فيها الحجاج «يوم التروية» (فيديو)

«الشثري» يوضح بعض الأخطاء التي يقع فيها الحجاج «يوم التروية» (فيديو)

حتى لا ننسى نضال الأبطال.. قصص ملهمة لتضحيات المرابطين على الحد الجنوبي

حتى لا ننسى نضال الأبطال.. قصص ملهمة لتضحيات المرابطين على الحد الجنوبي

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة