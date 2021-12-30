بتداولات 5 مليارات ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم في تداول

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 81.87 نقطة ليقفل عند مستوى 11281.71 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 130 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أكوا باور، والأبحاث والإعلام، وأسيج، وولاء، ودراية ريت، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدر، والكابلات السعودية، والزامل للصناعة، والإنماء طوكيو مارين، وريدان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.40% و 9.86%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، وإعمار، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 23.39 نقطة ليقفل عند مستوى 25975.83 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 72 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 3344 صفقة.