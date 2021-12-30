استمرار ارتفاع الإصابات.. «الصحة» تعلن تسجيل 752 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، تسجيل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 226 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة، وارتفعت الحالات الحرجة إلى 49 حالة.

منحنى إصابات كورونا خلال أسبوع:

الخميس 23 ديسمبر: 287

الجمعة: 332

السبت: 325

الأحد: 389

الإثنين: 524

الثلاثاء: 602

الأربعاء: 744

اليوم الخميس: 752

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي: