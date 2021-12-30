المديرية العامة للدفاع المدني تعلن عن وظائف شاغرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن طرح وظائف صحية للرجال عبر منظومة التوظيف الإلكتروني «جدارة» اعتبارًا من الخميس 3/6/1443 هـ حتى الخميس 10/6/1443 هـ.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» آلية التقديم، وهي:

1- الدخول إلى منظومة التوظيف جدارة.

2- التأكد من صحة البيانات في حال وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

3- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

4- يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة :

1- خريجو الدرجات العلمية لعام 2016 فما أعلي للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية .

2- سيتم ترشيح الأعلى معدلًا وذلك لمعدلات 50% فما فوق وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث تخرجًا.

3- سيتم ترشيح الأعلى نقاط المكتسبة من المقابلة الشخصية وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث تخرجًا.

4- الوظائف المعلنة عنها للرجال يتطلب التقييم المهني وتوافر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

5- يشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

6- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية وسيام دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من الأعلى نقاطًا.

7- الطلبات التي لا يتم تقديمها خلال فترة التقديم المحددة لن يتاح لها دخول المفاضلة على الوظائف المعلنة .

8 – ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

9- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلة الشخصية.