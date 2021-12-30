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بالفيديو.. أمطار متوسطة وأجواء شتوية مميزة في الرياض

بالفيديو.. أمطار متوسطة وأجواء شتوية مميزة في الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

هطلت اليوم الخميس أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض، ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم.

‏وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق هطول الأمطار، داعين الله أن تكون سقيا خير وبركة، ويعم بنفعها أرجاء البلاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان تمتد إلى مرتفعات منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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