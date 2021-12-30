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شرطة الرياض: الإطاحة بـ8 مخالفين باكستانيين نفذوا جرائم تزوير وثائق ومستندات رسمية

شرطة الرياض: الإطاحة بـ8 مخالفين باكستانيين نفذوا جرائم تزوير وثائق ومستندات رسمية
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة الرياض من القبض على 8 مخالفين نفذوا جرائم تزوير وثائق ومستندات رسمية.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية، أسفرت عن القبض على (8) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، نفذوا جرائم تزوير وثائق ومستندات رسمية، وبيعها على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، متخذين من وحدتين سكنيتين في مدينة الرياض مقرّين لذلك.

وأضاف أنه ضُبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية مجهولة المصدر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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