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علماء يكشفون عن أعراض غير معروفة سابقاً لمتحور “أوميكرون”

علماء يكشفون عن أعراض غير معروفة سابقاً لمتحور “أوميكرون”
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تواصل – وكالات:

كشف علماء بريطانيون عن أعراض جديدة غير معروفة سابقاً لمتحور “أوميكرون”.

واتضح أن “أوميكرون”، شأنه شأن سلالات سابقة لفيروس كورونا، قد يوجه ضربة إلى دماغ الإنسان، بحسب “روسيا اليوم”.

وقال العلماء إن المصابين بمتحور “أوميكرون” قد يظهر لديهم ما يسمى بـ” الضباب في الدماغ”. جاء ذلك في التقارير الواردة في تطبيق ZOE COVID الإلكتروني المخصص لمراقبة الأوضاع المتعلقة بوباء فيروس كورونا في بريطانيا.

وقالت صحيفة “ديلي إكسبريس” إنه قد لا تظهر في حال الإصابة بـ”أوميكرون” الأعراض المعروفة مثل السعال والحمى وتغيرات في التذوق وحاسة الشم، لكن يمكن أن يظهر ما يسمى بـ”ضباب الدماغ” على شكل التفكير البطيء وغير الواضح عند المرضى.

واستطرد الطبيب، أندريو بادسون قائلا:” يبدو أن “أوميكرون” يؤثر على مختلف أعضاء جسمنا، بما فيها دماغنا وغيرها من الأعضاء”.

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