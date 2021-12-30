قادمة من إيران.. البحرية الأمريكية تصادر كمية ضخمة من المخدرات في بحر العرب

تواصل – وكالات:

صادرت سفينتان للبحرية الأمريكية 385 كيلوغراما من الهيروين في بحر العرب تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين دولار.

وقالت فرقة العمل الدولية في بيان إن سفينتي الدوريات الساحلية “يو إس إس تيمبيست” و”يو إس إس تايفون” ضبطتا المخدرات مخبأة على متن سفينة صيد عديمة الجنسية تبحر في مياه الشرق الأوسط.، بحسب أسوشيتد برس.

وأوضحت البحرية أن سفينة الصيد جاءت على الأرجح من إيران.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، القائد تيموثي هوكينز، إن أفراد الطاقم التسعة عرفوا أنفسهم بأنهم مواطنون إيرانيون.

ويتم تهريب الهيروين إلى الشرق الأوسط وحتى أوروبا عن طريق البر من إيران وأفغانستان عبر الطرق البرية البالية في البلقان أو جبال القوقاز الجنوبية