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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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خلال زيارة مفاجئة.. أمير الباحة يُصدر توجيهاً عاجلاً بشأن سوق الخميس (فيديو)

خلال زيارة مفاجئة.. أمير الباحة يُصدر توجيهاً عاجلاً بشأن سوق الخميس (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

في زيارة مفاجئة لسوق الخميس الشعبي وسط مدينة الباحة، وجه أمير المنطقة الأمير حسام بن سعود، بإعادة تطوير السوق وإنشاء أكشاك للعارضين والباعة تحميهم من التقلبات المناخية، كما أمر بشراء منتجات العارضين.

ونشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو من زيارة أمير الباحة للسوق، قال فيه للباعة: “كيف تبيعون في هذه الأجواء الماطرة؟، كما أوصي بشراء المنتجات المعروضة وإعادة فتح السوق بأكشاك جديدة”.

الجدير بالذكر أن سوق الخميس من أقدم الأسواق الشعبية بمنطقة الباحة، وتتوفر فيه أنواع من السلع والمصنوعات الجلدية والمفروشات والأدوات الحرفية والخشبية والزراعية.

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