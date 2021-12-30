«لقد جئت شيئًا فريًا».. كلمات بليغة من قاضٍ لشاب خطف أخته وصورها عارية في دولة عربية

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وجه أحد القضاة في مصر كلمات قاسية لمتهم بهتك عرض شقيقته، حيث قام بخطفها وتعريتها أمام صديقه ومحاولة تصويرها في وضع مخل لابتزازها للتنازل عن ميراثها.

وقال المستشار بهاء الدين المري، بحسب الوطن المصرية للمتهم: «ألقت بك المقادير في يم الحياة طفلاً يتيم الأبوين، فقيض الله لك أختا، ما كانت امرأة سوء ولا بغيا، بصرت بك عن قرب وأنت لا تشعر، ومـشت بك في دروب الحياة على استحياء، حتى بلغت رشدك، ولما شببت عن الطوق ما شددت عضدها بل عريتها لغريب ينهش لحمها؛ لتأكل ميراثها ظلما».

وأضاف في كلمته: «آمنتك في سربك؛ فروعتها على الملأ، دثرتك في ظلمة الليل؛ فكشفت سترها نهارا، لم ترع فيها يا أخاها إلّا ولا ذمة، ولم ترع لصلة الدم والرحم حرمة، لقد جئت شيئا فريا».

وواصل: «فإذا كان الملح يقي اللحم الفساد، فمن يصلح الملح إذا الملح فسد؟!، إن هذه القضية ليست في صورتها الحقيقية مجرد واقعة خطف وهتك عرض.. إنما هي على النظرة بعيدة المدي أمارة يقينية على خلل اجتماعي وبيل، يضرب بقيم المجتمع ومبادئه عرض الحائط».

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية.