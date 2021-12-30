تنبيه عاجل من «الداخلية» بعد دخول قرار إعادة الإلزام بالكمامة حيز التنفيذ

تواصل – فريق التحرير:

جددت وزارة الداخلية، اليوم، التذكير بضرورة استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مشيرة إلى أن عدم استخدام الكمامة يعد مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19) غرامتها 1000 ريال للفرد الواحد، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100 ألف ريال.

يأتي ذلك بالتزامن مع دخول قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن “المغلقة والمفتوحة” والأنشطة والفعاليات، حيز التنفيذ صباح اليوم الخميس.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد صرح، أمس، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا – كوفيد 19 والسلالات المتحورة منه، وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم؛ فقد تقرر ما يلي:

إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن ( المغلقة ، والمفتوحة ) والأنشطة والفعاليات وذلك اعتباراً من الساعة 00 : 7 من صباح اليوم الخميس.

وبين المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً.

وشدد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.