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بيان أمني من شرطة عسير بشأن القبض على عدد من المخالفين

بيان أمني من شرطة عسير بشأن القبض على عدد من المخالفين
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تواصل – واس:

ألقت شرطة منطقة عسير، القبض على عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن المتابعة الأمنية لجرائم نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكن قوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة خميس مشيط من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية أعد منزلاً لإيواء المخالفين، ومقيم من الجنسية البنجلادشية يقوم بنقلهم، وضبط داخل المنزل (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين وإحالة من آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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