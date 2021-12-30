100 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

تواصل – وكالات:

أعلن البيت الأبيض، أن واشنطن ما زالت “قلقة جدًا” إزاء وجود قوات روسية على حدود أوكرانيا.

وتابع في بيان، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي سيعرض على نظيره الروسي مسارا دبلوماسيا بشأن التوتر بين الجيران، بحسب سكاي نيوز.

وأتى هذا الإعلان بينما يصعد بوتين مطالبه بتقديم ضمانات أمنية في شرق أوروبا.

كما سيناقش الاثنان مجموعة من الموضوعات من بينها المشاركات الدبلوماسية المقبلة، وذلك وفقا لإيميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي.

في حين تتابع الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون حشدا عسكريا روسيا قرب حدود أوكرانيا، وصل إلى ما يقدر بمئة ألف جندي، وتأججت مخاوف من استعداد موسكو لغزو أوكرانيا.