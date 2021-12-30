أخطاء بسيطة تزيد الوزن رغم الحميات الغذائية.. تعرّف عليها

تواصل – وكالات:

قد يفاجأ البعض بزيادة الوزن، بسبب بعض السلوكيات الخاطئة، التي تؤثر بشكل كبير على الوزن، رغم اتباع الحميات الغذائية.

وأوردت مجلة “فرويندين” الألمانية نصائح وإرشادات لتفادي الأمر.

وجبات كبيرة أو صغيرة جداً

يمكن للوجبات الكبيرة وحتى الصغيرة جداً أن تخل بالتوازن الهرموني للجسم، والعمل على تذبذب مستويات السكر في الدم وإفراز هرمون الجريلين المسؤول عن زيادة الشهية، والشعور بالجوع بسرعة حتى بعد تناول الطعام مباشرة.

تعدد العناصر الغذائية

الغريلين، هرمون حساس جداً لا يتأثر فقط بحجم وجبة الطعام وإنما بمضمونها أيضاً، حيث يطلق الهرمون المسؤول عن الشهية عند تناول الوجبات ذات المحتوى المنخفض من الدهون أو الألياف أو البروتين.

التوتر

للتوت تأثير كبير على الإحساس بالجوع، وكلما زاد التوتر زاد معه إفراز الكورتيزول، الذي يزيد الرغبة في الطعام.

السوائل

يختلف تعامل الجسم مع السوائل عن تعامله الوجبات العادية، وسيشعر الذين يعتمدون على عصائر المكملات الغذائية والبروتين، دائماً بالجوع، لأن السعرات الحرارية السائلة غير مرضية مثل الأطعمة العادية، كما أن العصائر تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، الذي يعزز إفراز الإنسولين، فيميل الجسم لتخزين الدهون.