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«الإخبارية»: صلاة الظهر ستشهد عودة تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام

«الإخبارية»: صلاة الظهر ستشهد عودة تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام
Muslim worshippers perform the evening Tarawih prayer during the fasting month of Ramadan around the Kaaba in the Grand Mosque complex in the holy city of Mecca, on April 13, 2021. - Saudi authorities said on April 5 only people immunised against COVID-19 will be allowed to perform the year-round Umrah pilgrimage from the start of Ramadan, the holy fasting month for Muslims. (Photo by - / AFP)
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تواصل – فريق التحرير:

تشهد صلاة ظهر اليوم بالحرم المكي، عودة تطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين.

وأكدت رئاسة شؤون الحرمين، على ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس الأربعاء عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت، تسجيل (744) حالة مؤكدة وتعافي (231) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (43) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (554665) حالة، وعدد حالات التعافي (541388) حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة لـ (8874) حالة – رحمهم الله جميعاً-.

ونصحت “الصحة” الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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