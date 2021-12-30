شاهد.. مقاطع توثق الأمطار الغزيرة التي هطلت على مكة فجر الخميس

تواصل – فريق التحرير:
شهدت منطقة مكة المكرمة، هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، حيث شملت معظم أحياء المدينة بما فيها الحرم المكي الشريف.
ورصد عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر مشاهد توثق لحظة هطول الأمطار الغزيرة وتشكل السيول في بعض المواقع.
من جهة أخرى، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على هذه الأجزاء.
وإليكم أقوى 10 مشاهد ترصد غزارة الأمطار الفجائية التي هطلت على مدينة مكة فجر الخميس:
#مكه_الان🕋
بدء تشكل السيول في بعض أحياء مكة الان
نسأل الله أن يجعبها أمطار خير وبركةpic.twitter.com/g7qT7Lgh09
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA)December 29, 2021
#مكه_الان🕋
مقطع فيديو يعكس غزارة الأمطار على مكة المكرمة الآن
اللهم لك الحمدhttps://t.co/nVjJdbmc0rpic.twitter.com/2JIbNNaV0D
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA)December 29, 2021
#مكه_الان🕋
أمطار غزيرة غرب مكه الدائري الرابع
المصدر:@Al_Baladi16https://t.co/nVjJdbmc0rpic.twitter.com/8nLF77eazG
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA)December 29, 2021
🛑ماشاء الله تبارك الله امطار#مكه_الانpic.twitter.com/J2onrUSeZK
— ﮼وائل،سفرالحتيرشي (@w__a__e_l)December 29, 2021
امطار#مكهالان
من سمير الزهرانيpic.twitter.com/qpWcrPEcTR
— طقس الغربيه (@tags_algharbiuh)December 29, 2021
امطار غزيره على النواريه شمال مكه الانpic.twitter.com/OaIwEB9JIb
— محمد البلادي M-AL-baldi🇸🇦 (@Al_Baladi16)December 29, 2021
امطار غزيره على#النواريه#مكهالانpic.twitter.com/dYor0cVVzV
— طقس الغربيه (@tags_algharbiuh)December 29, 2021
أمطار مكة الآن@rayed4everpic.twitter.com/Nv63VqR9xN
— السلطان العاشر (@swis1417)December 29, 2021
#امطار_مكهوكفى بذلك جمالًا ♥️.pic.twitter.com/GkOTDHJMJ1
— عبَّادي . . (@AD19i)December 29, 2021