شاهد.. مقاطع توثق الأمطار الغزيرة التي هطلت على مكة فجر الخميس

تواصل – فريق التحرير:

شهدت منطقة مكة المكرمة، هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، حيث شملت معظم أحياء المدينة بما فيها الحرم المكي الشريف.

ورصد عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر مشاهد توثق لحظة هطول الأمطار الغزيرة وتشكل السيول في بعض المواقع.

من جهة أخرى، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على هذه الأجزاء.

وإليكم أقوى 10 مشاهد ترصد غزارة الأمطار الفجائية التي هطلت على مدينة مكة فجر الخميس:

#مكه_الان🕋

بدء تشكل السيول في بعض أحياء مكة الان

نسأل الله أن يجعبها أمطار خير وبركةpic.twitter.com/g7qT7Lgh09 — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA)December 29, 2021

#مكه_الان🕋

مقطع فيديو يعكس غزارة الأمطار على مكة المكرمة الآن

اللهم لك الحمدhttps://t.co/nVjJdbmc0rpic.twitter.com/2JIbNNaV0D — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA)December 29, 2021