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توقعات الطقس.. هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات الطقس.. هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان تمتد إلى مرتفعات منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين , وحالة البحر متوسط الموج .

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-38كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أمطار متفاوتة

من جانبه، توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، ‏استمرار فرصة هطول الأمطار الديمية المتفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة إن شاء الله خلال الـ36 ساعة القادمة من اليوم الخميس 5/26 لنهار الجمعة 1443/5/27هـ على أجزاء من مناطق الرياض ومكة والشرقية والباحة وعسير وجازان وشرق الشمالية والجوف والقصيم وحائل.

تشكل السيول

وفي سياق متصل، توقع موقع “طقس العرب”، اليوم الخميس، زخات رعدية من الأمطار متوقعة على أجزاء من شرق ووسط وجنوب غرب وغرب المملكة – بمشيئة الله-، وفرصة لزخات من الأمطار في أجزاء من شمال المملكة.

كما نبّه من تشكل السيول والتجمعات المائية في أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، وفرصة لتشكل الضباب الخفيف على أجزاء من شمال ووسط المملكة مع ساعات فجر وصباح يوم الجمعة.
درجات الحرارة المتوقعة: 

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