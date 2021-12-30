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شاهد.. أمطار الخير تزيد الحرم المكي بهاء وجمالًا

شاهد.. أمطار الخير تزيد الحرم المكي بهاء وجمالًا
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت مكة المكرمة منذ قليل هطول أمطار الخير والتي زادت الحرم المكي الشريف جمالا وبهاء، جعلها الله أمطار خير وبركة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الخميس بمشيئة الله تعالي، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان تمتد الى مرتفعات منطقة نجران.

كما توقع المركز تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق والذي يتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فتسجل القريات وطريف أقل درجة حرارة بواقع 3 درجات مئوية.

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