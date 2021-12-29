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آية قرآنية وضعتها جامعة هارفارد على مدخل كلية القانون .. تعرف على السبب؟

آية قرآنية وضعتها جامعة هارفارد على مدخل كلية القانون .. تعرف على السبب؟
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تواصل- فريق التحرير

السماوات والأرض قامتا بالعدل، والعدل هو اسم من أسماء الله عزوجل، وقد قال الله تعالى في كتابه :” والسماء رفعها ووضع الميزان”.

وحول قيمة العدل الرباني، وضعت جامعة هارفارد الأمريكية آية القرآن 135 من سورة النساء في مدخل كلية  القانون، عام 2012م.

وقامت الجامعة بذلك ضمن أهم الأقوال التي تتحدث عن العدالة في تاريخ البشرية.

وقالت عميدة الكلية آنذاك (مارثا مينو) : “الكلمات على هذه الجدران تؤكد قوة فكرة العدالة وعدم قابليتها للقمع.. إنهم يشهدون على صمود توق الإنسانية للعدالة والكرامة من خلال القانون.”

ونص الآية 135  من سورة النساء : “يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما”.

آية قرآنية وضعتها جامعة هارفارد على مدخل كلية القانون .. تعرف على السبب؟

آية قرآنية وضعتها جامعة هارفارد على مدخل كلية القانون .. تعرف على السبب؟

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