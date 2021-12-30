أسرار شعب الهونزا المسلم.. النساء تلد لـ 70 عامًا ومتوسط الأعمار 150 سنة

تواصل – فريق التحرير:

شعب الهونزا المسلم من أغرب الشعوب في العالم، والذي يتكون من قبائل ومتوسط أعمارهم تصل لـ 150 عاما، ولا يستخدمون تكنولوجيا العصر الحديثة.

ويعيش شعب الهونزا قرب جبال كاراكورام شمال باكستان، في مكان يطلق عليه “وادي الخالدين”، وهم قبائل مسلمة، يبلغ عددهم قرابة الـ920 ألف شخص.

والغريب أن عمر الـ70 عاماً يعتبر مرحلة الشباب لديهم، فالرجال والنساء بصحة ممتازة وبشرة نضرة كالأطفال تماماً، وليس غريباً أبداً أن يصل عمر الفرد منهم إلى 150 عاماً، والنساء يستطعن الحمل والولادة بأعمار الـ70 والـ80 عاماً.

ويبدو أن ابتعاد شعب الهونزا عن المدينة وضجيجها، وابتعادهم عن التكنولوجيا التي تسبب الكسل، وعيشهم بين الجبال؛ أهم أسرار شبابهم الدائم وأعمارهم الطويلة، فهم لا يأكلون سوى الخضراوات والفواكه، ويأخذون البروتين؛ عبر تناول القليل من الحليب والبيض والجبن.

ولا يشرب شعب الهونزا سوى العصائر الطبيعية الطازجة لشهرين أو 3 أشهر فقط في العام، وإلى جانب ممارستهم السير لمسافات طويلة جداً لا تقل عن 20 كيلومتراً يومياً.