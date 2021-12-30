الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أسرار شعب الهونزا المسلم.. النساء تلد لـ 70 عامًا ومتوسط الأعمار 150 سنة

أسرار شعب الهونزا المسلم.. النساء تلد لـ 70 عامًا ومتوسط الأعمار 150 سنة
0

تواصل – فريق التحرير:

شعب الهونزا المسلم من أغرب الشعوب في العالم، والذي يتكون من قبائل ومتوسط أعمارهم تصل لـ 150 عاما، ولا يستخدمون تكنولوجيا العصر الحديثة.

ويعيش شعب الهونزا قرب جبال كاراكورام شمال باكستان، في مكان يطلق عليه “وادي الخالدين”، وهم قبائل مسلمة، يبلغ عددهم قرابة الـ920 ألف شخص.

والغريب أن عمر الـ70 عاماً يعتبر مرحلة الشباب لديهم، فالرجال والنساء بصحة ممتازة وبشرة نضرة كالأطفال تماماً، وليس غريباً أبداً أن يصل عمر الفرد منهم إلى 150 عاماً، والنساء يستطعن الحمل والولادة بأعمار الـ70 والـ80 عاماً.

ويبدو أن ابتعاد شعب الهونزا عن المدينة وضجيجها، وابتعادهم عن التكنولوجيا التي تسبب الكسل، وعيشهم بين الجبال؛ أهم أسرار شبابهم الدائم وأعمارهم الطويلة، فهم لا يأكلون سوى الخضراوات والفواكه، ويأخذون البروتين؛ عبر تناول القليل من الحليب والبيض والجبن.

ولا يشرب شعب الهونزا سوى العصائر الطبيعية الطازجة لشهرين أو 3 أشهر فقط في العام، وإلى جانب ممارستهم السير لمسافات طويلة جداً لا تقل عن 20 كيلومتراً يومياً.

مواد ذات صلة

«الصحة» تصدر إحصاءً عن متوسط الأعمار ومعدلات الإصابة بالأمراض في المملكة

«الصحة» تصدر إحصاءً عن متوسط الأعمار ومعدلات الإصابة بالأمراض في المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة