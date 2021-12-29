شرطة جازان تطيح بـ 5 مقيمين سرقوا 50 طنا من الكيابل والأسلاك (فيديو)

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ضبطت شرطة منطقة جازان، موقعا يديره (5) مقيمين بداخله (50) طنًا من الكيابل والأسلاك النحاسية سُرقت من مرافق إحدى الشركات في عدد من محافظات ومراكز المنطقة

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة صامطة تمكنت من ضبط موقع يديره (5) مقيمين من الجنسية اليمنية، بداخله (50) طنًا من الكيابل والأسلاك النحاسية، سرقوها من مرافق ومشاريع إحدى الشركات في عدد من محافظات ومراكز المنطقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.