«السادس خلال أسبوع» موت الفجأة يباغت اللاعبين .. وفاة مدرب عراقي بين أعضاء فريقه

تواصل- فريق التحرير

في ظاهرة جديرة بالاعتبار، والتي لا تزال مستمرة بين اللاعبين ، توفي فجأة الدولي العراقي السابق ومدرب فريق المصافي ” أحمد دحام” أمس الأربعاء إثر نوبة قلبية مفاجئة أثناء إلقائه محاضرة على لاعبيه.

وكان هوغو الشقيق الأصغر للأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا قد فارق الحياة في منزله، الإثنين الماضي في مدينة نابولي الإيطالية عقب إصابته بأزمة قلبية.

وتأتي وفاة هوغو (52 عاما) بعد حوالي 13 شهرا من وفاة شقيقه دييغو مارادونا الذي توفي في الـ25 من نوفمبر عام 2020 في منزله بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، بسبب أزمة قلبية.

وبدا شقيق ماردونا بممارسة كرة القدم في سن مبكرة جدا، ووقع لنابولي في سن الـ18 عاما، في فترة التألق لدييغو مع نادي الجنوب الإيطالي، قبل أن تتم سريعا إعارته إلى فريق أسكولي.

لكن عجز هوغو في الاستمرار بين أندية النخبة في عالم كرة القدم، ليختار بدلا من ذلك التركيز على مشروعات تخص كرة القدم للشباب.

كما توفي في الأيام الماضية بصورة مفاجئة اللاعب الجزائري “سفيان لوكار” في الملعب بسبب أزمة قلبية، وعمره 28 عاما.

وقبل أيام توفي العُماني “مخلد الرقادي” 29 عاما بأزمة قلبية كذلك.

بينما توفي أيضا اللاعب الكرواتي “مارن كاشيش” 23 عاما بأزمة قلبية أيضا.