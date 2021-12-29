عاجل.. خادم الحرمين يوجه رسالة شكر للمواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة كورونا

تواصل- واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الشكر للمواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة جائحة كورونا، وأبنائي الجنود البواسل في جميع القطاعات، وفي الحدّ الجنوبي.

كما بارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، العديد من المشاريع ذات الرؤية المستقبلية التي تدعم أنظمتها الاستدامة والازدهار، والابتكار، وقيادة الأعمال، مما يوفر فرص العمل ويحقق عوائد ضخمةً للناتج المحلي.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين أن مكانة المملكة العالمية ترجع لمكانتها العربية والإسلامية، ولأدوارها المحورية في السياسة الدولية، والتزامها بالمواثيق نحو إحلال الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.