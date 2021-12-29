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السفارة بالكويت تحدد الفئة المستهدفة للتقديم على تأشيرات الدخول للمملكة «تأشير»

السفارة بالكويت تحدد الفئة المستهدفة للتقديم على تأشيرات الدخول للمملكة «تأشير»
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تواصل- فريق التحرير

نوهت سفارة المملكة في الكويت أن أن اجراءات التقديم على تأشيرات الدخول للمملكة عن طريق مركز (تأشير) متعلق بالمقيمين في دولة الكويت.

وأضافت أنه لا يشمل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو من لديه تأشيرة دخول سارية المفعول.

وكانت سفارة المملكة في دولة الكويت قد نوهت بموعد بدء التقديم على تأشيرات الدخول للمملكة عن طريق الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر “تأشير”.

ونبهت أمس أنه ابتداءً من 1 يناير 2022م سيكون التقديم على جميع تأشيرات الدخول للمملكة (عدا تأشيرات العمرة) عن طريق الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر.

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