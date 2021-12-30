توزيع الكمامات على العاملين والعاملات بخدمة المعتمرين (صور)

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قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ضمن الحملة التي دشنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعريز السديس “معاً محترزون جميعاً حذرون” وضمن مبادرة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية { نحترز لنسلم } والتي تهدف إلى الحفاظ على الصحة والبيئة الصحية وتوزيع الكمامات عند المداخل الرئيسية للعاملين والعاملات بخدمة المعتمرين والإدارات العامة لتسهيل العمل وفق الأنظمة الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن ما تقوم به الإدارة العامة له الأثر العظيم في تحقيق تكامل منظومة الخدمات الاجتماعية ورفع الوعي الصحي وأهميته في الوقت الحالي، وتعزيز روح التكافل والمودة والإخاء التي تحث عليها الشريعة الإسلامية ويؤكدها ولاة أمرنا -حفظهم الله- وبدعم مباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- على تحقيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين.

وأفاد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي، أن مثل تلك الحملات الاجتماعية الإنسانية التعاونية التي تهدف إلى بث روح التعاون والتكاتف البناء و المثمر في ظل الإجراءات الاحترازية وتطبيقها وتوعية قاصدي المسجد الحرام وتوزيع الكمامات لعموم الموظفين والموظفات بالمسجد الحرام للوقاية من الأمراض الوبائية والحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

وتعمل الرئاسة في وضع العديد من الخطط التي أسهمت وبشكل كبير في جعل الحرمين الشريفين بيئة آمنة وصحية لجميع القاصدين ، والبروتوكولات الصحية التي أعلنت عنها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتنفيذ جميع البنود الوقائية والاحترازية، والتشديد والحرص على تنفيذها، والحرص على أن تكون صحة الإنسان في الحرمين الشريفين تأتي أولاً.