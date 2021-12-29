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مكة.. جمعية المودة تستهدف تقديم أكثر من 100 ألف خدمة في 2022

مكة.. جمعية المودة تستهدف تقديم أكثر من 100 ألف خدمة في 2022
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تواصل – واس:

اعتمد مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة الخطة التنفيذية الثانية والموازنة التقديرية لإستراتيجية الإلهام للعام 2022م، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة العاشر في دورته الثالثة،الذي عُقد في مقر الجمعية بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل السمنودي وأعضاء المجلس.

وأوضح المهندس السمنودي أن الخطة التنفيذية للعام 2022م تستهدف خدمة 62.947 مستفيدًا،وذلك عبر تقديم 122.200 خدمة من خلال خطة تنفيذية تتكون من ثلاث محافظ رئيسية، و 15 مبادرة يندرج تحتها 68 مشروعاً، حيث تركز الخطة على 6 قضايا إستراتيجية لتحقيقها، وهي: إحداث وتعميق الأثر، ومشاريع الإسناد الحكومي، والابتكار والتجديد في المبادرات، والاستثمار والاستدامة المالية، والتعاقب الوظيفي، والتحول الرقمي.

وأضاف أن المحفظة الأولى من الخطة التنفيذية وهي محفظة صناعة الأثر تشتمل على أكاديمية ” الحياة ” لتمكين المرأة التي تستهدف خدمة 1551 متدربة وأكاديمية ” بيتك ” لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية ومركز تصميم البحوث الأسرية، والمحفظة الثانية هي إدارة المشاريع والاستثمار الاجتماعي، وتتضمن عدة مشاريع، منها: مشروع إسناد حكومي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومشروع الحماية من العنف الأسري، ومشروع السلامة الرقمية للطفل ، فيما تضم المحفظة الثالثة مشاريع استدامة التميز المؤسسي، واستدامة بيئة العمل والصيانة والتشغيل.

وأكد السمنودي أن الجمعية ملتزمة بتقديم رسالتها في تحسين جودة الحياة الأسرية عبر برامج نوعية ملهمة ومبتكرة من البرامج تتوافق مع احتياجات المستفيدين وفق دراسات وممارسات تخصصية احترافية، مع تزويد الأسرة بالخبرات والمهارات والمعالم الأساسية في المجال التربوي والاجتماعي، وزيادة الوعي الأسري بقواعد تكوين الأسرة السليمة بالشراكة مع العديد من المانحين الداعمين.

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