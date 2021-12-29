تشمل 14 جهة.. توجيه مهم من «ساما» للبنوك بشأن مبالغ التعويض للعلاج

تواصل – فريق التحرير:

وجه البنك المركزي (ساما) البنوك الوطنية، باستثناء المبالغ المودعة من وزارة الصحة للمستحقين كتعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج من الحجز بموجب الأوامر القضائية.

وفي التفاصيل، قال وكيل المحافظ للرقابة فهد الشتري، في تعميم بشأن التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية إن “البنك تلقى كتابا من وزارة العدل بشأن استثناء المبالغ المودعة من وزارة الصحة للمستحقين كتعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج من الحجز بموجب الأوامر القضائية، باعتبارها تدخلا في مشمول المادة (2) من نظام التنفيذ التي تقضي بعدم جواز الحجز أو التنفيذ على الأموال المتعلقة بحاجة المدين الأصيلة”.

وأضاف أن المبالغ المودعة في حساب العملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية تشمل 14 جهة، وهي:

– وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (دعم سكني) النسبة النظامية التي يمكّن منها العميل (100%).

– بنك التنمية الاجتماعية (تمويل اجتماعي) بنسبة (100%).

– وزارة المالية (بدل سكن وإعاشة للنازحين من الحد الجنوبي) بنسبة (100%).

– ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (معاش الضمان الاجتماعي) بنسبة (100%).

– صندوق تنمية الموارد البشرية (دعم حافز) بنسبة (100%).

– وزارة البيئة والمياه والزراعة (إعانة زراعية) بنسبة (100%).

– مؤسسة مسك الخيرية (دعم مادي مقدم من برنامج سند محمد بن سلمان) بنسبة (100%).

– والجمعيات الخيرية (تبرعات – إعانات) بنسبة (100%).

– مدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة التعليم (مكافأة الأبناء المودعة في حسابات آبائهم المحجوزة) بنسبة (100%).

– صندوق النفقة (نفقة) بنسبة (100%).

– وزارة الصحة (تعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج) بنسبة (100%).

– وزارة المالية (عوائد شهرية) بنسبة (67%).

– والمؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية (تعويض مهني) بنسبة (67%).

– وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (دعم ساند) بنسبة (67%).