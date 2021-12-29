ارتفاعات قياسية في إصابات كورونا بأمريكا وإيطاليا وبريطانيا

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في أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة، أعلنت السلطات الصحية الأمريكية عن رصدها أكثر من 440 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم الاثنين الماضي 441278 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 187487 إصابة فقط في اليوم السابق.

ورصدت المراكز خلال يوم الإثنين 1627 وفاة جديدة جراء العدوى، مقابل 107 وفيات فقط في اليوم السابق.

وفي بريطانيا، شهد الأربعاء، قفزة قياسية حادة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا حيث تجاوز هذا المؤشر 180 ألف حالة وذلك على خلفية انتشار متسارع لسلالة “أوميكرون”.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية محدثة، بارتفاع حصيلة الإصابات بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 183037 حالة مقابل 98515 في بيانات الإثنين و129471 الثلاثاء، لتصل إلى مستوى 12.559 مليون حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها سجلت 57 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 143 في إحصائية الاثنين و18 الثلاثاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة 148089 حالة.

وفي إيطاليا ؛ أعلنت السلطات الإيطالية، “الأربعاء”، عن تسجيل ما يقرب من 98 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك وسط تفش مقلق لمتحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا في معظم دول العالم.

من جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، في 110 دول، مؤكدة أنه ينتشر بشكل أسرع من “دلتا”، ولكن قد يكون أقل حدة في تأثيره.

وقال بيان لمنظمة الصحة العالمية، إن المعطيات تشير إلى أن أوميكرون، ينتشر أسرع بكثير من سلالة دلتا، وقد يكون أقل حدة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يُعرف بعد، إلى أي مدى تساهم اللقاحات أو الإصابات السابقة بفيروس كورونا، في تفادي خطورة الإصابة بمتحور أوميكرون.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، متحور أوميكرون، فور اكتشافه لأول مرة يوم 26 نوفمبر 2021، بأنه متحور مثير للقلق، ولا يزال هناك الكثير المعلومات غير المعروفة عنه، بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عن الإصابة به.