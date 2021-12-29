بعد ضبط شحنة الكبتاغون.. رسالة عاجلة من وزير الداخلية اللبناني لدول الخليج

تواصل- فريق التحرير

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن السلطات اللبنانية جادة في مكافحة تهريب المخدرات وحبوب الكبتاغون وتصدير الشر والجريمة إلى الدول العربية ، خاصة دول الخليج.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن مولوي أن عملية الضبط التي حصلت في مرفأ بيروت هي دليل على جدية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمكافحة التهريب، وهذا واجبنا.

وشدد مولوي أن عملنا متواصل لمكافحة تهريب حبوب الكبتاغون التي تُصدّر إلى الدول الشقيقة التي نحرص على أفضل العلاقات معها.

وتابع قائلا : نحن جادون بكل الإجراءات التي نتخذها لمنع شحنات الأذى والموت والشرّ التي يحاول ضعفاء النفوس تصديرها إلى دول الخليج.

يأتي هذا بعد إحباط الأجهزة الأمنية اللبنانية عملية تهريب لـ 9 ملايين حبة كبتاغون كانت مخبأة في شحنة ملغومة.