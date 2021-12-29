نائب الرئيس اليمني: الحقائق كشفت تبني إيران وحزب الله لميليشيا الحوثي

تواصل – فريق التحرير:

ندد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، بممارسات إيران وحزب الله وميليشيا الحوثي في بلاده.

وقال : ” إن ميليشيا الحوثي بتبعيتها لإيران وحزب الله سعت لإعادة بلادنا إلى الوراء خدمة لمشروع التوسع الإيراني”.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الفريق الركن علي محسن الأحمر قوله : ” إن ما كشفه تحالف دعم الشرعية مؤخرا وما تحدث عنه اليمنيون من أدلة وحقائق تثبت تبني إيران وحزب الله للحوثيين وتوظيفهم لتأجيج الصراع في اليمن والمنطقة وتهديد الأمن والاستقرار “يستوجب من الجميع المزيد من اليقظة والتعاون ووحدة الصف لردع هذا الخطر الإرهابي وإفشال ما تحيك له إيران وأذرعها الخبيثة من مؤامرات ومخططات”.

وأضاف نائب الرئيس اليمني أن ميليشيا الحوثي الانقلابية بغطرستها وصلفها وعبوديتها لإيران وحزب الله وطائفيتها المقيتة دمرت آمال وأحلام اليمنيين وكل شيء جميل في اليمن.

كما سعت جاهدة لإعادة بلادنا إلى الوراء لعقود وطمس هويتنا وتراثنا وتاريخنا، إرضاء لملالي طهران وخدمة لمشروع التوسع الفارسي الخبيث.