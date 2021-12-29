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الكاظمي: مهام التحالف الدولي القتالية انتهت.. واستكمال خروجهم من العراق

الكاظمي: مهام التحالف الدولي القتالية انتهت.. واستكمال خروجهم من العراق
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تواصل – وكالات:

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إن المهام القتالية للتحالف الدولي انتهت في بلاده، ويتم حليا استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق.

وأوضح الكاظمي في تغريدة على “تويتر”: “انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق. أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم، حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي” بين الطرفين.

وأضاف: “نشكر دول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركاءنا في الحرب ضد داعش ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا. عاش العراق”.

يشار إلى أن بغداد وواشنطن اتفقتا، في 26 يوليو الماضي، على انسحاب جميع القوات المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري 2021، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية.

وفي 9 ديسمبر الجاري، أعلن كل من العراق والتحالف الدولي عن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف رسميا في البلاد.

وقادت واشنطن، منذ عام 2014، تحالفا دوليا ضد تنظيم “داعش” في الجارتين العراق وسوريا، تولى مهمة تقديم الدعم اللوجستي والاستخباري والجوي للقوات العراقية في عملياتها العسكرية ضد التنظيم.

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