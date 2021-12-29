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شاهد.. علامات التباعد الجسدي بين المصلين تعود إلى المسجد النبوي من جديد

شاهد.. علامات التباعد الجسدي بين المصلين تعود إلى المسجد النبوي من جديد
شاهد.. علامات التباعد الجسدي بين المصلين تعود إلى المسجد النبوي من جديد
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تواصل – فريق التحرير:

أعادت وكالة شؤون المسجد النبوي، مساء اليوم، وضع علامات التباعد الجسدي بين المصلين في المسجد النبوي.

وصرح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا من يوم غد الخميس 23 / 5 / 1443 هـ الموافق 30 / 12 / 2021 م.

وأكد المصدر ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.

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