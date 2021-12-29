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شرطة مكة تقبض على 3 محتالين سرقوا محال تجارية بحيلة مبتكرة

شرطة مكة تقبض على 3 محتالين سرقوا محال تجارية بحيلة مبتكرة
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، من القبض على ثلاثة مقيمين باكستانيين، سرقوا محال تجارية بحيلة مبتكرة.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقه قبضت على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، سرقوا محال تجارية بدخولها وطلب بضاعة، وقبل دفع قيمتها يبادرون بسرقتها والهرب من الموقع، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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