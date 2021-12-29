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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تكريم وإنجاز جديد.. الحج والعمرة تحصد هذه الجائزة

تكريم وإنجاز جديد.. الحج والعمرة تحصد هذه الجائزة
تكريم وإنجاز جديد.. الحج والعمرة تحصد هذه الجائزة
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تواصل واس

حصلت وزارة الحج والعمرة على وسام المعلوماتية من جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح بدولة الكويت في دورتهاالـ 21، نظير جهودها في خدمة ضيوف الرحمن، واستخدام أحدث التقنيات الرقية والخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في منظومة “اعتمرنا”.

جاء ذلك تتويجًا للأعمال التطويرية التي قامت بها وزارة الحج والعمرة، حيث أسهمت تلك الجهود في تيسير الإجراءات, وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن, كأحد المستهدفات الإستراتيجية للتحول التقني.

يذكر أن منظومة خدمات الحجاج والمعتمرين شهدت تطورًا تقنيًّا كبيرًا، إذ ابتكرت الوزارة حلولا تقنية ومنصات رقمية وخدمات التقنية ذات جودة عالية, منها تطبيق “اعتمرنا” الذي بلغ إجمالي عدد المستفيدين منه أكثر من 20 مليون مستفيد, تمكنوا من حجز مختلف أنواع التصاريح (الصلاة في المسجد الحرام، وأداء العمرة، وزيارة النبي صل الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، والصلاة في الروضة الشريفة).

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