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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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توكلنا: 3 خطوات استعراض بطاقة سجل الأسرة

توكلنا: 3 خطوات استعراض بطاقة سجل الأسرة
توكلنا: 3 خطوات استعراض بطاقة سجل الأسرة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح تطبيق توكلنا بالتفصيل، خطوات استعراض بطاقة سجل الأسرة، من خلال حساب المستفيد.

وقال توكلنا، عبر حسابه في “تويتر”: إنه بإمكان المستخدم استعراض نسخة رقمية من سجل الأسرة عند طباعتها من الأحوال المدنية من خلال المحفظة الرقمية في توكلنا.

– بعد تسجيل الدخول يتم اختيار المحفظة الرقمية

– من تصنيف الوثائق الشخصية في المحفظة الرقمية يتم اختيار سجل الأسرة

– يتم الضغط على بطاقة سجل الأسرة لاستعراض تفاصيل السجل

توكلنا: 3 خطوات استعراض بطاقة سجل الأسرة

                                                           توكلنا: 3 خطوات استعراض بطاقة سجل الأسرة  

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