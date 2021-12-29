                                                           توكلنا: 3 خطوات استعراض بطاقة سجل الأسرة  

تواصل – فريق التحرير:
أوضح تطبيق توكلنا بالتفصيل، خطوات استعراض بطاقة سجل الأسرة، من خلال حساب المستفيد.
وقال توكلنا، عبر حسابه في “تويتر”: إنه بإمكان المستخدم استعراض نسخة رقمية من سجل الأسرة عند طباعتها من الأحوال المدنية من خلال المحفظة الرقمية في توكلنا.
– بعد تسجيل الدخول يتم اختيار المحفظة الرقمية
– من تصنيف الوثائق الشخصية في المحفظة الرقمية يتم اختيار سجل الأسرة
– يتم الضغط على بطاقة سجل الأسرة لاستعراض تفاصيل السجل
عن طريق#توكلنابإمكانك الآن استعراض النسخة الرقمية لسجل الأسرة.
تعرّف على الطريقة:pic.twitter.com/6Tq9yE8izB
— تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp)December 29, 2021