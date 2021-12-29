                                                           توكلنا: 3 خطوات استعراض بطاقة سجل الأسرة  

تواصل – فريق التحرير:

أوضح تطبيق توكلنا بالتفصيل، خطوات استعراض بطاقة سجل الأسرة، من خلال حساب المستفيد.

وقال توكلنا، عبر حسابه في “تويتر”: إنه بإمكان المستخدم استعراض نسخة رقمية من سجل الأسرة عند طباعتها من الأحوال المدنية من خلال المحفظة الرقمية في توكلنا.

– بعد تسجيل الدخول يتم اختيار المحفظة الرقمية

– من تصنيف الوثائق الشخصية في المحفظة الرقمية يتم اختيار سجل الأسرة

– يتم الضغط على بطاقة سجل الأسرة لاستعراض تفاصيل السجل