بـ 6 لغات.. «مقرأة الحرمين» تستخدم أحدث التقنيات لتقدم التلاوة والحفظ الصحيح لمستفيديها

تواصل – فريق التحرير: تعتني المملكة بضيوف وقاصدي الحرمين الشريفين وتوفر سبل الراحة لهم, وتعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير الخدمات الذكية والتقنية لقاصدي الحرمين الشريفين وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام.

وأوضح فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الوكالة ومنها: مقرأة الحرمين الشريفين

تقوم المقرأة بتعليم القرآن الكريم من الحرمين الشريفين للمسلمين في جميع أنحاء العالم باستخدام التقنية الحديثة، ويكون ذلك عن طريق البث من داخل المسجد الحرام للحفظة والراغبين في تحسين تلاواتهم، والحصول على شهادات وإجازات بالسند المتصل، وكذلك لزوار وقاصدي المسجد الحرام، أو الراغبين في التلقي والتعلم عن بعد.

ويوفر بها (6) لغات وهي العربية والإنجليزية والأوردية والأندونيسية والملاوية والهوساوية.

كما حصلت المقرأة على جائزة أفضل موقع إلكتروني في عام 1436هـ، وللمقرأة عدة فروع تتمحور حول إجادة التلاوة والحفظ الصحيح، وهي تصحيح التلاوة والحفظ والمراجعة والإقراء والإجازة والمتون.