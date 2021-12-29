رسالة عاجلة من ولي عهد أبو ظبي عن  موجة كورونا الجديدة

تواصل- فريق التحرير

حول تطورات الوضع وانتشار فيروس كورونا في دول الخليج، قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إن موجة كورونا الجديدة أمامها فترة وستمضي بإذن الله، كما مضت سابقا.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد أن فيروس كورونا يأتي على موجات، وهذه الموجة الحمدلله أضعف وأقل فتكا بالإنسان لكن أكثرها انتشارا وأسرع انتشارا.

ونوه أن الأرقام يمكن أن تزيد لأن الانتشار أسرع، ولكن من المهم أن الأنسان يجب أن يحافظ على نفسه كما يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ووجه رسالة قائلا :” وأطمئنكم بحسب الخبراء أن الموجة بدأت تضعف”.

وكانت الحكومة الإماراتية، أعلنت أمس الثلاثاء، تحويل الدراسة إلى نظام “التعليم عن بُعد” خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني ابتداءً من الثالث من يناير المقبل للحد من تفشي فيروس كورونا.